Reisconcern TUI verwacht dat de vraag naar vakantiereizen in de rest van de zomer solide zal blijven. ’s Werelds grootste touroperator profiteerde in het afgelopen kwartaal al van een sterke inhaalvraag naar vakanties na twee magere jaren vanwege de coronabeperkingen. Al zat de chaos in de luchtvaart van de laatste tijd het herstel wel in de weg.