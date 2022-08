Luchthavenexploitant Fraport heeft de eerste zes maanden van het jaar afgesloten met een miljoenenverlies ondanks een stevige groei van het aantal reizigers. De uitbater van onder meer de grootste luchthaven van Duitsland, die van Frankfurt, moest miljoenen afschrijven op zijn belang in Pulkovo Airport in het Russische Sint-Petersburg, waar Fraport via via een minderheidsbelang in heeft.