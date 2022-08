Sinds de reis van de Amerikaanse president Joe Biden naar het Midden-Oosten, bijna een maand geleden, wordt er weer volop gesproken over een oud idee: meer politieke en militaire samenwerking in het Midden-Oosten. Concreet: de Amerikaanse partners in het Midden-Oosten zouden de handen in elkaar moeten slaan en samen een soort NAVO gaan vormen in Arabische stijl.