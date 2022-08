Brandput onbruikbaar gemaakt met gier tijdens bermbrand

Een brandput van de brandweer in Friesland is zaterdag onbruikbaar gemaakt met gier, meldt de politie maandag. De brandweer werd zaterdag rond 15.00 uur opgeroepen vanwege een bermbrand op de N381 bij het Friese dorp Ureterp. Toen de brandweerlieden extra bluswater wilden halen uit de brandput aan De Mersken, zagen ze dat die volgestort was met gier. Had de brandweer deze put gebruikt, dan was de brandweerwagen zwaar beschadigd geraakt door de vloeibare mest.