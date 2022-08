Luchtvaartmaatschappijen maken weinig kans om de milieudoelstelling van nul CO2-uitstoot te halen. Dat schrijven analisten van onderzoeks- en kredietbeoordelingsbureau Scope Ratings in een rapport over de sector. De grootste uitdaging van luchtvaartmaatschappijen is daarbij het vinden van een vervangende vliegtuigbrandstof voor kerosine, die verantwoordelijk is voor de grote CO2-voetafdruk van de sector.