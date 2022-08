Kredietbeoordelaar Moody’s bezorgd om Italiaanse politiek

Kredietbeoordelaar Moody’s maakt zich zorgen om de Italiaanse politiek en is bang dat het land onder een nieuwe regering bepaalde benodigde structurele hervormingen niet doorzet. Dat schrijft Moody’s in een rapport waarin de prognose voor Italië van stabiel naar negatief gaat, wat kan duiden op een mogelijk lager kredietoordeel in de toekomst. Zo’n oordeel is van groot belang voor de prijs die een land betaalt voor het lenen van geld.