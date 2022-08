Gemengd slot op Wall Street na sterk banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag aan het slot van de handelsdag een wisselend beeld zien. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. De banengroei in de Verenigde Staten is van groot belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente fors te blijven verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.