De leiders van Servië en Kosovo komen op 18 augustus naar Brussel om met elkaar in gesprek te gaan over hun slepende conflict. Zowel de president van Servië Aleksandar Vučić als de Kosovaarse premier Albin Kurti heeft de uitnodiging van EU-buitenlandchef Josep Borrell aanvaard, zegt Borrells woordvoerder. „Dit is een belangrijke stap en geeft ons de kans om de dialoog vooruit te helpen.”