Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl had de wind in de zeilen dankzij meevallende resultaten van zijn Amerikaanse concurrent DoorDash. Ook biotechnoloog Galapagos werd hoger gezet na publicatie van de halfjaarcijfers. Beleggers kijken verder vooral uit naar de publicatie van het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid.