Het aanbod van nieuwbouwwoningen blijft flink achter op de woningmarkt en de problemen lijken toe te nemen. Het aantal aangeboden en verkochte nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van dit jaar zelfs teruggezakt tot het niveau van kort na de kredietcrisis van 2008 tot 2013. Dat staat in de nieuwe Monitor Koopwoningmarkt, die het Expertisecentrum Woningwaarde van de TU Delft presenteert.