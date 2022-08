De aandelenbeurs in Taiwan is vrijdag flink vooruitgegaan. Beleggers lijken niet onder de indruk van de militaire oefeningen die China houdt rond de eilandstaat en waarbij elf ballistische raketten werden afgevuurd. Het militaire machtsvertoon van Beijing is een reactie op het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan eerder deze week. China ziet de eilandstaat als afvallige provincie.