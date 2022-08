Flitsbezorgdienst Getir opent donderdag een supermarkt in de Amsterdamse wijk De Pijp. In het pand zat tot voor kort een darkstore, een klein distributiecentrum van de flitsbezorger, maar daarmee voldeed Getir volgens de gemeente Amsterdam en de rechter niet aan het bestemmingsplan. Met de supermarkt is Getir ervan overtuigd hier nu wel aan te voldoen en open te mogen blijven.