ING onderaan in lagere AEX, SBM Offshore koploper in MidKap

ING bungelde donderdag onderaan in de AEX-index na tegenvallende resultaten van het financiële concern. Door de hyperinflatie in Turkije moest de bank aanpassingen in de boeken van zijn Turkse dochterbedrijf doen en werd de kwartaalwinst met ruwweg een kwart miljard euro geraakt. Maritiem dienstverlener SBM Offshore werd daarentegen positiever over het hele jaar dankzij solide resultaten en was koploper in de MidKap met een koerswinst van 6 procent.