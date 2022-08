Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was woensdag de grote winnaar op de Amsterdamse beurs. Beleggers waren opgetogen over het feit dat winstgevendheid in zicht komt en zetten het aandeel 5,4 procent hoger. Ook chipbedrijven deden het goed. Bij de middelgrote bedrijven ging JDE Peet’s hard omhoog nadat de omzet was opgevoerd, onder meer dankzij prijsverhogingen die het koffiebedrijf doorvoerde. JDE Peet’s steeg 11,5 procent.