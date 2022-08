Tegen ​alle adviezen in is de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, toch naar Taiwan gereisd. Zowel het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, als president Biden had haar dringend afgeraden dit eiland te bezoeken. Het zou de verhoudingen tussen China en de VS op scherp zetten. Dat is wel het laatste waar de regering-Biden op dit moment op zit te wachten.