Het eerste vrachtschip dat met graan uit het niet bezette deel van Oekraïne is uitgevaren dankzij internationale afspraken, is in Istanbul zoals afgesproken geïnspecteerd. Afgevaardigden van Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN hebben nagekeken dat er geen zaken aan boord zijn die niet vallen onder de op 22 juli gesloten ‘graandeal’.