Inspectie: veel distributiecentra overtreden veiligheidsregels

Veel distributiecentra overtreden veiligheids- en gezondheidsregels, zo blijkt woensdag uit een rapportage van de Arbeidsinspectie waar het NRC over schreef. In totaal werden bij 163 van de 200 gecontroleerde distributiecentra een of meer overtredingen vastgesteld. Zo waren er bij sommige distributiecentra geen maatregelen getroffen om coronabesmettingen te voorkomen en werden in twintig zaken de werkzaamheden zelfs stilgelegd wegens „ernstig gevaar” voor medewerkers.