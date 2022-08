Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway schrijft 3 miljard euro af op de boekwaarde van zijn Amerikaanse dochter Grubhub en lijdt daardoor flink verlies. Daarnaast zag het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl het aantal bestellingen in de eerste helft van het jaar afnemen. Alleen omdat de maaltijden die werden besteld over de gehele linie duurder waren, slaagde de onderneming erin een lichte omzetgroei te behalen.