Beurzen New York overwegend op verlies na Taiwan-rel

De aandelenbeurzen in New York zijn met verliezen de handel uitgegaan. Eerder op de dag zorgde het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan voor voorzichtigheid bij beleggers. Daarnaast bleek uit opmerkingen van een kopstuk van de Federal Reserve dat de centralebankenkoepel nog lang niet van plan is om te stoppen met renteverhogingen. Techbedrijf Uber won bijna een vijfde aan beurswaarde na goed ontvangen kwartaalcijfers.