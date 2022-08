De Duitse bondskanselier Olaf Scholz gaat woensdag hoogstpersoonlijk een kijkje nemen bij de turbine voor gaspijpleiding Nord Stream 1, die recent in Canada was voor onderhoud en waarover een internationale rel uitbrak met Rusland. De turbine is in Duitsland op de vestiging van Siemens Energy in de buurt van Duisburg. Volgens het bedrijf is de turbine klaar voor verder transport naar Rusland.