Taxi- en maaltijdbezorgbedrijf Uber heeft in het tweede kwartaal van het jaar goede zaken gedaan. Vooral het aantal taxiritjes via de app van het bedrijf nam weer toe nu in veel landen de coronapandemie naar de achtergrond is verdwenen. Ook werden er meer maaltijden bezorgd, ondanks dat die tak juist tijdens de coronatijd sterk was gegroeid.