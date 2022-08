Justitie Moskou noemt Oekraïens Azov-bataljon terroristisch

Het Russische Hooggerechtshof heeft de ultranationalistische Oekraïense militie die Azov-bataljon of -regiment wordt genoemd, bestempeld als terroristisch. Rusland heeft in de oorlog in Oekraïne tal van leden van het regiment krijgsgevangen gemaakt. De leden van de omstreden militie die in 2014 werd gevormd, zouden als terrorist geen aanspraak maken op de internationale regels van het oorlogsrecht en niet meer als krijgsgevangenen behandeld worden. Het Azov-bataljon is echter officieel al jaren onderdeel van de Nationale Garde van Oekraïne.