De stemming onder particuliere beleggers in Nederland blijft uitermate somber. Dat merkt ING, dat maandelijks het sentiment peilt in zijn BeleggersBarometer. De AEX-index op de beurs in Amsterdam is in juli opgekrabbeld van het laagste niveau in meer dan een jaar. Maar beleggers denken volgens de bank dat de opleving van tijdelijke aard is en dat de beurskoersen weer onder druk komen te staan.