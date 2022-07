Air France-KLM klimt op Damrak na eerste winst sinds corona

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft beleggers vrijdag positief verrast met zijn cijfers over afgelopen kwartaal, waarin het bedrijf voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis winst boekte. Op de Amsterdamse aandelenbeurs was het Frans-Nederlandse fusiebedrijf een van de sterkste stijgers bij de middelgrote fondsen. De stemming op Europese beurzen was over het algemeen erg goed na opnieuw veel kwartaalcijfers en een meevallende publicatie over de economische groei in de eurozone.