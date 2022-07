De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft een woning aan de Jean Desmetstraat in de wijk IJburg gesloten. De bewoners mogen het huis de komende drie maanden niet in. Halsema nam dat besluit vanwege „ernstige wanordelijkheden bij de woning en het gevaar voor de openbare orde”. De afgelopen tijd waren er twee zware explosies waarbij veel schade is aangericht.