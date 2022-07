Een nog onbekende zwemmer is vrijdagmiddag verdronken in de zee voor de kust van Den Burg op Texel. De man is na een redding uit zee nog gereanimeerd op het strand, maar dat hielp niet meer, aldus de Kustwacht op het Waddeneiland. Ter hoogte van de plek waar het ongeluk gebeurde is nu de rode vlag gehesen op het strand, wat betekent dat zwemmen daar verboden is.