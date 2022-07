De Nederlandsche Bank (DNB) gaat onderzoeken hoe effectief de sanctiescreeningsystemen van banken eigenlijk zijn. Daarmee duikt de toezichthouder nog dieper in de manier waarop banken met internationale strafmaatregelen omgaan. Dit thema is dit jaar extra actueel omdat er vanwege de Russische inval in Oekraïne meerdere omvangrijke sanctiepakketten zijn ingesteld tegen Rusland en Belarus.