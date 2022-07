Trekkers rijden op de A35 ter hoogte van Almelo in de richting van Enschede. Door de langzaam rijdende landbouwvoertuigen is er vertraging. De afgelopen dagen zijn veel boerenprotesten waarbij trekkers langzaam reden op snelwegen of snelwegen blokkeerden om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. beeld ANP, Sem van der Wal