Ruim 40 procent van de apotheekteams had de afgelopen twaalf maanden wekelijks last van verbale of fysieke agressie. Bijna 20 procent heeft hier dagelijks mee te maken, signaleert apothekersorganisatie KNMP op basis van haar peiling ingevuld door achthonderd leden. De onvrede en agressie zijn de belangrijkste redenen om te stoppen met het werk, ziet de organisatie.