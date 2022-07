Het Canadese e-commercebedrijf Shopify gaat ongeveer duizend banen schrappen, wat neerkomt op circa 10 procent van het personeelsbestand. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal op basis van een interne memo. Tijdens de coronapandemie is Shopify hard gegroeid omdat mensen veel vaker via internet aankopen deden, maar dat is nu steeds minder aan het worden.