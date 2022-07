EU-landen eens over gasbesparingen om winter door te komen

De 27 EU-landen zijn het eens geworden over vrijwillige gasbesparingen van 15 procent in het komende half jaar. Die moeten voorkomen dat huishoudens, belangrijke bedrijven en ziekenhuizen zonder verwarming komen te zitten als Rusland de gaskraan volledig zou dichtdraaien. Als de energiezekerheid in gevaar dreigt te komen, kunnen de lidstaten bovendien besluiten om verplichte besparingsmaatregelen in te voeren. „Het bleek toch geen onmogelijke missie te zijn”, tweet het Tsjechische EU-voorzitterschap.