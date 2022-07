Lijkt Turkije op Rusland? Meer dan je wellicht zou denken. In het noorden van Irak en het noorden van Syrië is een grote, misschien wel onomkeerbare ontwikkeling gaande. Turkije neemt stukje bij beetje steeds meer land in. En wie de Turkse politiek van de laatste jaren enigszins in de gaten heeft gehouden, weet dat dit heel bewust beleid is.