Het moet haalbaar zijn voor vakbonden, werkgevers en kabinet om vóór Prinsjesdag nog een sociaal akkoord te sluiten over het verbeteren van de koopkracht. Dat is binnen twee maanden al en nu is politiek Den Haag nog met reces. „Maar als de politieke wil er is, dan is dat zeker mogelijk”, zegt FNV-bestuurslid Petra Bolster.