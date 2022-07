In de zomervakantie trekken Nederlandse toeristen massaal naar het buitenland. Een groot deel van hen gaat met de auto en komt onderweg van alles tegen. De vakantieganger trotseert gedwee het slechte Belgische asfalt en de urenlange files voor de Duitse wegwerkzaamheden. Troost voor de thuisblijvers: nergens in Europa zijn de wegen zo goed als in Nederland.