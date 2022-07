Snap, het moederbedrijf van de app Snapchat, zag vrijdag ruim een derde aan beurswaarde verdampen op de aandelenbeurzen in New York. Het platform voor video- en fotoberichten leed afgelopen kwartaal veel meer verlies en boekte de zwakste omzetgroei sinds de beursgang in 2017. Veel analisten schroefden hun aanbevelingen voor Snap terug na de teleurstellende resultaten.