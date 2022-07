De Amerikaanse creditcardmaatschappij American Express profiteert van het sterke herstel van het toerisme en de luchtvaart van de coronapandemie. Omdat mensen weer veel vaker op vakantie gaan gingen de bestedingen via de platforms van American Express in het afgelopen kwartaal flink omhoog. Het bedrijf verhoogt daarom zijn verwachtingen voor de omzet in het hele jaar.