Moskou wil daadwerkelijke verlichting EU-sancties bij graandeal

Het Kremlin wil dat de Europese Unie daadwerkelijk sancties tegen Rusland verlicht en het niet bij toezeggingen of beloftes laat. Regeringswoordvoerster Maria Zacharova zei in Moskou dat er doorgaans jammer genoeg een enorme kloof gaapt tussen de intenties van de EU en de daadwerkelijke stappen die de unie zet. Volgens haar zijn „de kortzichtige Europese sancties” overigens de voornaamste oorzaak van de voedselcrisis in de wereld.