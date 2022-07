Rabobank kijkt met gemengde gevoelens terug op het door Nederland gevoerde landbouwbeleid dat inzette op steeds meer schaalvergroting. Die schaalvergroting werd grotendeels door de bank, die zeer groot is in de landbouwsector, gefinancierd en leidde onder meer tot de huidige problemen met stikstof. „Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen”, zegt de bank tegen Trouw.