Moederbedrijf MediaMarkt somberder gestemd over verkoop

Het Duitse winkelconcern Ceconomy, moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, is somberder gestemd over de verkoop in het lopende boekjaar. Het bedrijf zegt dat de economische omstandigheden merkbaar zijn verslechterd, met een snel dalend consumentenvertrouwen en een hardnekkig hoge inflatie. Consumenten in met name Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn daardoor voorzichtiger geworden met hun uitgaven aan elektronica. Op de beurs in Frankfurt ging het aandeel Ceconomy hard onderuit na de waarschuwing.