Özcan Akyol keert na vijf jaar terug met een tweede serie van De neven van Eus. De NTR laat vrijdag weten dat de reeks vanaf 4 september te zien is op NPO 2. In het tweede seizoen vervolgt Akyol zijn zoektocht naar en door Turkije. In deze reeks wordt hij echter niet gegidst door zijn eigen familie, maar door de lokale inwoners.