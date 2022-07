Besi daalt, ASMI stijgt op afwachtend Damrak na resultaten

Chiptoeleverancier Besi behoorde donderdag tot de verliezers op een afwachtend Damrak. Het bedrijf had in de eerste jaarhelft last van de coronalockdowns in China en zag de omzet van Chinese klanten daardoor flink dalen. Het lukte Besi wel om zijn totale omzet en winst verder op te voeren, maar volgens analisten vielen de omzet en de nieuwe orders tegen. Wel gaat het bedrijf voor 300 miljoen euro aan aandelen terugkopen. Het aandeel daalde ruim 1 procent.