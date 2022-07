Tesla zet kwartaalwinst van 2,3 miljard dollar in de boeken

Tesla heeft in het tweede kwartaal een nettowinst behaald van 2,3 miljard dollar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder, maar wel minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar toen de winst uitkwam op 3,3 miljard dollar. De fabrikant van elektrische auto’s had eerder al gezegd dat in de afgelopen periode minder auto’s zijn geleverd dan in de eerste drie maanden, vooral vanwege een lagere productie in de grote fabriek in China door de coronalockdowns.