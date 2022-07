In totaal 1490 lopers zijn op de eerste marsdag van de Vierdaagse van Nijmegen uitgevallen. Tijdens de vorige Vierdaagse, in 2019, haalden op de eerste dag 661 wandelaars de finish in Nijmegen niet, maar in dat jaar was het ideaal wandelweer, aldus marsleider Henny Sackers. Woensdag was het in de middag erg warm en benauwd in het wandelgebied en kregen veel lopers last van hitteklachten.