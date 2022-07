Hoge inflatie zit verkoop maaltijdboxen HelloFresh in de weg

De hoge inflatie gaat er volgens HelloFresh voor zorgen dat consumenten dit jaar minder geld aan maaltijdboxen uitgeven. De van oorsprong Duitse onderneming heeft haar verwachtingen voor de winst en omzet naar beneden bijgesteld omdat het leven voor mensen sinds de Russische inval in Oekraïne over de gehele linie flink duurder is geworden. Daarbij is het vertrouwen van consumenten in de economie duidelijk gedaald, voert HelloFresh ook aan.