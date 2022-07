In Westdorpe, gelegen in Zeeuws-Vlaanderen, werd maandag een temperatuur van 35,4 graden gemeten, meldt Weer.nl. Dit is de hoogste temperatuur in Nederland tijdens de eerste hittedag van het jaar. In het noorden werd het in grote lijnen tussen 27 en 31 graden, in het midden van het land 30 tot 33 graden en in het zuiden werden temperaturen tussen 33 en 35 graden aangetikt.