Met het voorlezen van de namen van de 298 slachtoffers is zondag in Vijfhuizen de MH17-vliegramp herdacht. Het noemen van de namen is van groot belang, zei de voorzitter van de stichting Vliegramp MH17, Piet Ploeg, in zijn toespraak bij de herdenking. „Als je naam niet meer wordt genoemd, word je vergeten en dat zal nooit gebeuren.”