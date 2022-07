Duizenden leden van mensenrechtenorganisaties, politieke organisaties, kerkgroepen en verschillende andere organisaties hebben zaterdag in de Duitse stad Mainz een geplande bijeenkomst van een neonazistische groepering geblokkeerd. Zo’n vijftig leden van de New Strong Party (NSP) wilden samenkomen en een mars houden in de westelijke stad, zo’n 50 kilometer ten westen van Frankfurt.