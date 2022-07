Acht politieagenten in de plaats Akron, in de Amerikaanse staat Ohio, schoten 46 keer op Jayland Walker, waaronder vijf keer in de rug, toen ze de ongewapende zwarte man doodden tijdens een verkeersstop drie weken geleden. Dat zei een lijkschouwer na een autopsie van Walkers lichaam, die tevens vaststelde dat het 25-jarige slachtoffer geen drugs of alcohol in zijn lichaam had.