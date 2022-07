De huidige waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar komt op een „erg ongelukkig moment”, zegt ING-econoom Bert Colijn. Hij wijst erop dat de sterk gestegen grondstoffenprijzen over het algemeen in dollars afgerekend moeten worden. „Dat zorgt ervoor dat de prijzen van voedsel en energie - toch al de belangrijkste motoren achter de veel te hoge inflatie in Europa - langer hoog blijven.”