Aantal plaatsen voor statushouders en crisisnoodopvang groeit

Het aantal plaatsen voor statushouders en voor crisisnoodopvang van asielzoekers groeit. Culemborg heeft vanaf maandag noodopvangplekken beschikbaar voor in totaal 160 vluchtelingen en Zaltbommel kan vanaf maandag maximaal 65 asielzoekers opvangen in een sporthal. Deventer plaatst tijdelijke woonunits voor 150 statushouders op het terrein van het asielzoekerscentrum in Schalkhaar. De veiligheidsregio’s hebben met het ministerie van Justitie en Veiligheid afgesproken dat ze tot 1 oktober veel extra plekken zullen realiseren, omdat de azc’s en het centrale aanmeldcentrum in Ter Apel overvol zitten.